ФТАР и РУСАДА подписали соглашение об антидопинговых мерах

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике в стране, информирует пресс-служба ФТАР.

В программу включены такие важные разделы как:

– Увеличение количества спортсменов в расширенном пуле тестирования;

– Увеличение объема целевого тестирования в соответствии с планом распределения тестов РУСАДА в отношении спортсменов ФТАР;

– Введение обязательного допинг-контроля на отборочных соревнованиях ФТАР;

– Коммерческое тестирование спортсменов за счет средств ФТАР;

– Проведение совместных с РУСАДА дисциплинарных расследований в отношении потенциально возможных нарушений антидопинговых правил со стороны спортсменов и персонала ФТАР.

Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила ФТАР и от участия в международных турнирах на один год за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификации вступили в силу в октябре.