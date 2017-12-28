ФТАР и РУСАДА подписали соглашение об антидопинговых мерах

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике в стране, информирует пресс-служба ФТАР.
В программу включены такие важные разделы как:
– Увеличение количества спортсменов в расширенном пуле тестирования;
– Увеличение объема целевого тестирования в соответствии с планом распределения тестов РУСАДА в отношении спортсменов ФТАР;
– Введение обязательного допинг-контроля на отборочных соревнованиях ФТАР;
– Коммерческое тестирование спортсменов за счет средств ФТАР;
– Проведение совместных с РУСАДА дисциплинарных расследований в отношении потенциально возможных нарушений антидопинговых правил со стороны спортсменов и персонала ФТАР.
Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила ФТАР и от участия в международных турнирах на один год за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификации вступили в силу в октябре.
Дополнительная информация
https://rfwf.ru/news/federatsiya-tyazheloy-atletiki-rossii-i-rusada-podpisali-soglashenie/