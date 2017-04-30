Вильфредо Леон: "Выиграть чемпионат России сложнее, чем Лигу чемпионов"

Доигровщик казанского "Зенита" Вильфредо Леон после победы в Лиге чемпионов поделился эмоциями с корреспондентом "СЭ" Артуром ЕНИКЕЕВЫМ. Напомним, что команда Владимира Алекно в решающем поединке обыграла "Перуджу" в трех партиях.

– Этот финал в Риме мы запомним надолго. По ходу всей лиги чемпионов мы не проиграли ни одной игры, так что наша победа сегодня закономерна. Сегодняшний финал, несмотря на счет, складывался очень непросто – хозяев поддерживал зал, но мы справились.

Мы отдали очень много эмоций здесь. Нам надо восстановиться. Впереди нас ждут матчи национального чемпионата. Мы ставит перед собой самые максимальные задачи. Выиграть чемпионат России будет сложнее, чем Лигу чемпионов. Нам нужно работать еще больше.