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Патрушев заявил, что Россия готова принимать международные турниры по волейболу

Алина Савинова

Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев заявил, что Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, включая чемпионат мира, если вновь получит такое право.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. После этого решения Международная федерация волейбола (ФИВБ) объявила о допуске российских сборных к соревнованиям во всех дисциплинах.

«Но речь не только об участии наших волейболистов в турнирах за рубежом. Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России. И если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне», — цитирует Патрушева РИА «Новости».

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Он назвал неприемлемым давление со стороны политиков за рубежом на спортивных чиновников и спортсменов.

«Политика не должна касаться состязаний. Спортсменам не нужны санкции, их задача — честная борьба только на площадке», — добавил Патрушев.

Российские клубы и сборные были отстранены от турниров под эгидой ФИВБ с марта 2022 года. Кроме того, Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Источник: РИА Новости
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Волейбол
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