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В Польше не видят вариантов препятствовать участию российских волейболистов в чемпионате мира

Сергей Ярошенко

Президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский прокомментировал возможное выступление сборной России на чемпионате мира 2027 года.

Польша примет турнир в сентябре 2027 года.

«Конечно, такой возможности нет. Я никого не буду принуждать к бойкоту, но, с другой стороны, я не скажу, что кто-то обязательно должен играть против России. Это индивидуальное решение, в соответствии с их собственной совестью и убеждениями.

В то же время мы ждем указаний от нашей страны, от министерства, от правительства, от государства. На сегодняшний день мы знаем, что играть России в Польше невозможно. Мы оказались между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, у нас есть Международная федерация волейбола, которая заставит нас разрешить России играть здесь. С другой стороны, у нас есть наша собственная страна, где россияне не получат въездные визы», — приводит слова Свидерского TVP Sport.

Мужская сборная России занимает третье место в мировом рейтинге. Право выступить на турнире получат 15 лучших команд рейтинга, не прошедших квалификацию.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) допустила сборные России к соревнованиям под своей эгидой.

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Волейбол
Сборная России по волейболу
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