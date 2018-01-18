Хачанов в четырех сетах проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в четырех сетах уступил аргентинцу Хуан Мартину Дель Потро во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Теннисисты провели на 3 часа 49 минут. Следующим соперником Дель Потро будет чех Томаш Бердых.
Отметим, что из россиян борьбу на турнире продолжает Андрей Рублев, который в третьем круге встретится с болгарином Григором Димитровым.
В другом матче бельгиец Давид Гоффен проиграл 36-летнему французу Жюльену Беннето, который теперь сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Дель Потро (Аргентина, 12) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (0:7), 6:4
Беннето (Франция) – Гоффен (Бельгия, 7) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (7:4)
fonkom
Жалко. Я посмотрел концовки 3го и 4го сета, шансы были.
11:47
maximus
Обидно, что ползающему по корту Дель Потро проиграл Надо в голове нашим переламывать трепет перед топ-игроками Остался один Рублев, и на него большие надежды, т.к. в случае победы в 3-м круге попадет в сетку 3-го сеяного. И болгарина реально обыграть Разочаровал Медведев, перед турниром обнадежил, а сейчас разочаровал Хачанов же из наших, наверное, самый уверенный в себе игрок. Карену нужно в сеяные попадать, чтобы избегать таких, как Дель Потро в первых кругах
11:31
Don
чмока не запыхался?))) Наверное так быстро бежал к компу, что слюнями всё вокруг забрызгал, лишь бы первым отметиться))))
11:13
Бней Иегуда
На классе!)) Ждём Веснину, бгг.))
11:04