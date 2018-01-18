Хачанов в четырех сетах проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в четырех сетах уступил аргентинцу Хуан Мартину Дель Потро во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Теннисисты провели на 3 часа 49 минут. Следующим соперником Дель Потро будет чех Томаш Бердых.

Отметим, что из россиян борьбу на турнире продолжает Андрей Рублев, который в третьем круге встретится с болгарином Григором Димитровым.

В другом матче бельгиец Давид Гоффен проиграл 36-летнему французу Жюльену Беннето, который теперь сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Дель Потро (Аргентина, 12) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (0:7), 6:4

Беннето (Франция) – Гоффен (Бельгия, 7) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (7:4)