FIS оставила в силе отстранение Легкова и Белова

Антидопинговая панель Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлила временную дисквалификацию олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом сообщил адвокат Легкова Кристоф Вишеманн.
"Нам только что сообщили, что допинговая панель FIS во главе с председателем Патриком Смитом признала сегодня обоснованным временное отстранение Александра Легкова и Евгения Белова, наложенное на них 22 декабря 2016 года. Несмотря на то, что один из трех членов не разделяет мнение всей панели и пожелал, чтобы его позиция была включена в текст решения. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств непосредственного участия спортсмена (в данном случае речь идет о Легкове. – Прим. "СЭ").
Панель посчитала очень маловероятным, что он мог не знать о манипуляциях, которые происходили, в особенности потому что получал непосредственную выгоду от данной схемы, выиграв золотую медаль. Таким образом один из членов панели считает, что доказательства, приведенные в докладе Макларена не являются убедительными и не поддерживает решение, что спортсмен допустил нарушение антидопинговых правил. До тех пор, пока оно не будет подтверждено МОК или позднее решением CAS после апелляции", – говорится в письме Вишеманна.
Напомним, что 23 декабря FIS, основываясь на данных доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований шестерых россиян – Легкова, Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Слушания с участием Петухова и Вылегжанина прошли 24 декабря, Шаповалова и Иванова направили в федерацию письменные объяснения. Решения по этим спортсмена, вероятно, будут позднее. (Мария МАРКОВА, Елена СОБОЛЬ)
dv2205
как это обе допингпробы отрицательные? а если через 10 лет найдем ? это писец а не вада и федерация почему молчит
22:10 25 января
савич
А чем занимается Вяльбе? И для чего она нужна?
21:43 25 января
streletc1783
Смысл решения такой - у нас нет никаких док-в,но как же так, они же должны быть!(катится слеза)Поэтому мы решили что все виновны!
21:40 25 января
Союз Аполлонович
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ И ЭТО --- правильно....... А "исчо" срочно найти неизвестно куда пропавшего после "Т/д/С" "Утюга" и изобличить ЭТОГО допингеймера!!!!_________ Не волнуйся так, давление еще подскочит и ненароком инфаркт заработаешь. А Устюгова увидишь на ЧМ, где он будет рвать "как тузик грелку" твоих ненаглядных норгов и всех остальных представителей прогрессивного человечества.
21:14 25 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
НУ, один единственный раз отвечу и тебе, тупень под № 89,,,,,,, В своём "спитче" ты, неуч, пропустил две запятые, а слово " НЕДОДАЛИ" пишется СЛИТНО!!!!!!!!!!!! Так что, кто вонючая бездарь, которую к ""инету"" подпускать нельзя -- это ещё "вопрос"...
21:03 25 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
И ЭТО --- правильно....... А "исчо" срочно найти неизвестно куда пропавшего после "Т/д/С" "Утюга" и изобличить ЭТОГО допингеймера!!!!
20:50 25 января