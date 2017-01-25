FIS оставила в силе отстранение Легкова и Белова

Антидопинговая панель Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлила временную дисквалификацию олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом сообщил адвокат Легкова Кристоф Вишеманн.

"Нам только что сообщили, что допинговая панель FIS во главе с председателем Патриком Смитом признала сегодня обоснованным временное отстранение Александра Легкова и Евгения Белова, наложенное на них 22 декабря 2016 года. Несмотря на то, что один из трех членов не разделяет мнение всей панели и пожелал, чтобы его позиция была включена в текст решения. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств непосредственного участия спортсмена (в данном случае речь идет о Легкове. – Прим. "СЭ").



Панель посчитала очень маловероятным, что он мог не знать о манипуляциях, которые происходили, в особенности потому что получал непосредственную выгоду от данной схемы, выиграв золотую медаль. Таким образом один из членов панели считает, что доказательства, приведенные в докладе Макларена не являются убедительными и не поддерживает решение, что спортсмен допустил нарушение антидопинговых правил. До тех пор, пока оно не будет подтверждено МОК или позднее решением CAS после апелляции" , – говорится в письме Вишеманна.

Напомним, что 23 декабря FIS, основываясь на данных доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований шестерых россиян – Легкова, Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.