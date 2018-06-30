Адвокат Легкова ничего не знает об апелляции МОК

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн прокомментировал информацию о том, что МОК подал апелляцию по делу россиянина в Федеральном суде Швейцарии. Он сказал, что такой информации у него пока нет.

- На данный момент у меня нет информации. Срок для апелляции истек 28 июня. Если даже МОК и подал апелляцию, то я думаю, что эта информация появится не раньше следующей недели, когда апелляция может быть передана мне Федеральным судом Швейцарии. Завтра я отправляюсь в Москву. В среду, когда я вернусь, возможно, буду знать больше, - ответил Вишеманн корреспонденту "СЭ" Наталье МАРЬЯНЧИК.

По имеющейся информации, МОК подал апелляцию именно 28 июня. Ранее российский спортсмен выиграл дело в CAS, после чего Международный олимпийский комитет вернул ему золотую и серебряную медали Олимпиады-2014 в Сочи.