Вскрытие пробы Крушельницкого пройдет в Сеуле

Сегодня, 19 февраля, будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет. Все пробы, взятые у участников Олимпиады, собираются и транспортируются в Сеул.
Напомним, в пробе А Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен выиграл бронзовую награду Игр в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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Страна ОАРия ждёт, затаив дыхание. Данная программа не предназначена к просмотру лицами с неустойчивой психикой. Остальные могут принять милдронат для профилактики излишней эмоциональной нагрузки на сердце.
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