05:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Вскрытие пробы Крушельницкого пройдет в Сеуле

1

Сегодня, 19 февраля, будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет. Все пробы, взятые у участников Олимпиады, собираются и транспортируются в Сеул.

Напомним, в пробе А Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен выиграл бронзовую награду Игр в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Мельдоний?! Бронзовый призер олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности // 
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
Руководство ФКР обещает уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого

Опрос

Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
голосовать
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Весёлый©

Страна ОАРия ждёт, затаив дыхание. Данная программа не предназначена к просмотру лицами с неустойчивой психикой. Остальные могут принять милдронат для профилактики излишней эмоциональной нагрузки на сердце.

06:18

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!