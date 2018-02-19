Вскрытие пробы Крушельницкого пройдет в Сеуле

Сегодня, 19 февраля, будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет. Все пробы, взятые у участников Олимпиады, собираются и транспортируются в Сеул.

Напомним, в пробе А Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен выиграл бронзовую награду Игр в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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