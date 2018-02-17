07:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Суперсенсация в горных лыжах. Сноубордистка Ледечка завоевала золото в супергиганте

Горные лыжи. Женщины. Супергигант. Фото "СЭ"
Горные лыжи. Женщины. Супергигант. Фото "СЭ"
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Горнолыжница Эстер Ледечка выиграла соревнования в супергиганте на Олимпиаде-2018. Она показала результат 1 минута 21,11 секунды. Это золото стало первым для Чехии на Играх в Пхенчхане.

Второе место заняла австрийка Анна Файт, третьей стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер.

Отметим, Ледечка более известна своими выступлениями в сноуборде. Она является многолетним лидером Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. В горных лыжах выступает с 2016 года и ранее никогда не занимала место выше 7-го.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Супергигант

1. Эстер Ледечка (Чехия) - 1.21,11

2. Анна Файт (Австрия) - 1.21,12

3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,22

4. Лара Гут (Швейцария) - 1.21,23

5. Йоханна Шнарф (Италия) - 1.21,27

6. Федерика Бриньоне (Италия) - 1.21,49

6. Линдси Вонн (США) - 1.21,49

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (7)
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IRB

Да, очень жаль Аню, симпатичная девушка... Ее уже даже сам Бах поздравил, а тут.. 0,01

10:03

Czechplayer

СЭ, не коверкайте фамилию уже состоявшейся суперзвезды. ЛедеЦка! Очень неожиданно и приятно! Главными надеждами Чехии на золото были Сабликова (на 5000 м) и Ледецка (в сноуборде). А тут на тебе, и в горных лыжах она выиграла! Есть отличный шанс войти в историю Олимпиад, если она выиграет и сноуборд, где является явным лидером сезона. Эстер уже двукратная чемпионка мира и обладательница кубка мира в сноуборде, теперь еще и чемпионка Олимпиады в горных лыжах! Браво!

09:26

syncom

А для Шифрин максимумом был бы конец первой десятки.

08:58

syncom

Супернеожиданность. Очень жаль Анну, была бы славная олимпийская сказка. И подиум Файт-Вайратер-Гут был бы, однозначно, самым симпатичным подиумом Олимпиады во всех видах. Но и так тоже налохо ;)

08:56

Дитмар

Шиффрин в супер G никогда не была фаворитом, её дисциплины слалом и слалом-гигант...Жалко Файт, после тяжелой травмы и проиграть 0,01...

08:10

Andre_Saratov

Конечно главный фаворит Микаэлла Шиффрин заболела этим непонятным вирусом.

07:51

Andre_Saratov

Высокая плотность результатов и огромная неожиданность.

07:49

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