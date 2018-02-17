Суперсенсация в горных лыжах. Сноубордистка Ледечка завоевала золото в супергиганте

Горнолыжница Эстер Ледечка выиграла соревнования в супергиганте на Олимпиаде-2018. Она показала результат 1 минута 21,11 секунды. Это золото стало первым для Чехии на Играх в Пхенчхане.

Второе место заняла австрийка Анна Файт, третьей стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер.

Отметим, Ледечка более известна своими выступлениями в сноуборде. Она является многолетним лидером Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. В горных лыжах выступает с 2016 года и ранее никогда не занимала место выше 7-го.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Супергигант

1. Эстер Ледечка (Чехия) - 1.21,11

2. Анна Файт (Австрия) - 1.21,12

3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,22

4. Лара Гут (Швейцария) - 1.21,23

5. Йоханна Шнарф (Италия) - 1.21,27

6. Федерика Бриньоне (Италия) - 1.21,49

6. Линдси Вонн (США) - 1.21,49