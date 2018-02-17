Суперсенсация в горных лыжах. Сноубордистка Ледечка завоевала золото в супергиганте

Горнолыжница Эстер Ледечка выиграла соревнования в супергиганте на Олимпиаде-2018. Она показала результат 1 минута 21,11 секунды. Это золото стало первым для Чехии на Играх в Пхенчхане.
Второе место заняла австрийка Анна Файт, третьей стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер.
Отметим, Ледечка более известна своими выступлениями в сноуборде. Она является многолетним лидером Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. В горных лыжах выступает с 2016 года и ранее никогда не занимала место выше 7-го.
Please let Ester Ledecka shocked after winning gold be the next Olympics meme #Olympics2018 #PyeongChang2018 #WomensSuperG pic.twitter.com/DITr0AzFgm– Samantha Church (@sammicantdance) 17 февраля 2018 г.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Супергигант
1. Эстер Ледечка (Чехия) - 1.21,11
2. Анна Файт (Австрия) - 1.21,12
3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,22
4. Лара Гут (Швейцария) - 1.21,23
5. Йоханна Шнарф (Италия) - 1.21,27
6. Федерика Бриньоне (Италия) - 1.21,49
6. Линдси Вонн (США) - 1.21,49
IRB
Да, очень жаль Аню, симпатичная девушка... Ее уже даже сам Бах поздравил, а тут.. 0,01
10:03
Czechplayer
СЭ, не коверкайте фамилию уже состоявшейся суперзвезды. ЛедеЦка! Очень неожиданно и приятно! Главными надеждами Чехии на золото были Сабликова (на 5000 м) и Ледецка (в сноуборде). А тут на тебе, и в горных лыжах она выиграла! Есть отличный шанс войти в историю Олимпиад, если она выиграет и сноуборд, где является явным лидером сезона. Эстер уже двукратная чемпионка мира и обладательница кубка мира в сноуборде, теперь еще и чемпионка Олимпиады в горных лыжах! Браво!
09:26
syncom
А для Шифрин максимумом был бы конец первой десятки.
08:58
syncom
Супернеожиданность. Очень жаль Анну, была бы славная олимпийская сказка. И подиум Файт-Вайратер-Гут был бы, однозначно, самым симпатичным подиумом Олимпиады во всех видах. Но и так тоже налохо ;)
08:56
Дитмар
Шиффрин в супер G никогда не была фаворитом, её дисциплины слалом и слалом-гигант...Жалко Файт, после тяжелой травмы и проиграть 0,01...
08:10
Andre_Saratov
Конечно главный фаворит Микаэлла Шиффрин заболела этим непонятным вирусом.
07:51
Andre_Saratov
Высокая плотность результатов и огромная неожиданность.
07:49