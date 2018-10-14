Нурмагомедов может быть дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 350 тысяч долларов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может быть дисквалифицирован на срок до полугода и оштрафован на 350 тысяч долларов. Об этом заявил тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

- Мы ждем санкций, я думаю, на срок от 4 до 6 месяцев, предварительно его отстранят от боев, - цитирует ТАСС специалиста. - Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, будет оштрафован на 350 тысяч. У нас есть менеджмент, юристы, специалисты, когда вынесут решение, мы обмозгуем.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После боя россиянин перелез через октагон и прыгнул на команду Макгрегора в ответ на оскорбления со стороны партнера ирландца Диллона Дэниса, в результате чего в зале и в октагоне завязались драки. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал поведение россиянина, заявив, что он может быть оштрафован и столкнуться с проблемами при получении американской визы. В данный момент Атлетическая комиссия штата Невада ведет расследование инцидента, гонорар Нурмагомедова за бой в размере 2 миллионов долларов заморожен.