Хабиб Нурмагомедов: "Всю жизнь мечтал попасть в Африку"

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в Нигерии с благотворительной миссией. Канал Алиф ТВ опубликовал репортаж о его визите.

- Всю жизнь мечтал попасть в Африку, - сказал россиянин. - Когда я увидел новости, фотки, как люди живут, умирают голода... У меня была такая мечта. Я просил Аллаха, чтобы он дал возможность хоть чем-то помочь. Не обязательно быть миллиардером, чтобы помогать. Если у тебя есть два рубля, ты уже можешь помочь. Возможность помочь всегда есть. Мы поехали в села, отдаленные от столицы, и видели, какую воду там пьют люди. Что уже говорить о каких-то других моментах, если есть проблема с питьевой водой… В марте-апреле мы еще раз приедем сюда.

30-летний российский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года.