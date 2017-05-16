Олег Знарок: "Нас подвели удаления, где-то неоправданные"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от команды США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его игроки допустили неоправданные удаления, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что российская сборная потерпела первое поражение на турнире и заняла второе место в группе.
– Нас подвели удаления, где-то неоправданные, – сказал Знарок. – Второй и третий голы были хорошими.
zenit-2017
Да кузнецов уже не первый раз команду подводит, а толку от него нет вообще. на лавку его
20:51
МачоМэн
да это ты животное подводишь команду уже который год. играли ребята из кхл нормально нет надо дебилов вызвать с нхл которые только удаляться умеют.
20:47
зенит-супер-чемпион
кузнецов- красавчег. ну защита в своём репертуаре: как только на них насели - не могут шайбу из зоны выбросить.
20:46
Angeldust
Ну ща он втык даст за такие дела, и команда соберется. Лучше в группе выдать самый слабый матч, чем в плове.
20:42
Генри Морган
Да, Кузнецов получился самым бесполезным игроком сборной России. Вас, уважаемый Г,Т. "подвели" тактическая безграмотность и отсутствие дисциплины.
20:33
NF
А кто их должен в ежовых рукавицах держать и вдалбливать в голову о дисципдине? Сам ведь Кузнецова приглашал, а толку от того за две игры нуль...
20:17