Чемпионат мира

20:10 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Олег Знарок: "Нас подвели удаления, где-то неоправданные"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от команды США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его игроки допустили неоправданные удаления, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что российская сборная потерпела первое поражение на турнире и заняла второе место в группе.

– Нас подвели удаления, где-то неоправданные, – сказал Знарок. – Второй и третий голы были хорошими.

Трансляция матча Россия – США

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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zenit-2017

Да кузнецов уже не первый раз команду подводит, а толку от него нет вообще. на лавку его

20:51

МачоМэн

да это ты животное подводишь команду уже который год. играли ребята из кхл нормально нет надо дебилов вызвать с нхл которые только удаляться умеют.

20:47

зенит-супер-чемпион

кузнецов- красавчег. ну защита в своём репертуаре: как только на них насели - не могут шайбу из зоны выбросить.

20:46

Angeldust

Ну ща он втык даст за такие дела, и команда соберется. Лучше в группе выдать самый слабый матч, чем в плове.

20:42

Генри Морган

Да, Кузнецов получился самым бесполезным игроком сборной России. Вас, уважаемый Г,Т. "подвели" тактическая безграмотность и отсутствие дисциплины.

20:33

NF

А кто их должен в ежовых рукавицах держать и вдалбливать в голову о дисципдине? Сам ведь Кузнецова приглашал, а толку от того за две игры нуль...

20:17