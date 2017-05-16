Олег Знарок: "Нас подвели удаления, где-то неоправданные"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от команды США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его игроки допустили неоправданные удаления, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что российская сборная потерпела первое поражение на турнире и заняла второе место в группе.

– Нас подвели удаления, где-то неоправданные, – сказал Знарок. – Второй и третий голы были хорошими.

Трансляция матча Россия – США