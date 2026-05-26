Чехия — Канада: где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата по хоккею

Чехия и Канада сыграют на чемпионате мира-2026 26 мая

Сборные Чехии и Канады сыграют матч чемпионата мира по хоккею во вторник, 26 мая. Игра группы В на льду «BCF Arena» во Фрибурге (Швейцария) начнется в 21.20 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа B

26 мая, 21:20. BCF Arena (Фрибург) Чехия Канада

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Чехия — Канада можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Чехии занимает в группе В третье место с 13 очками, а команда Канады шла на первой строчке с 17 очками.

Чемпионат мира по хоккею-2026 проходит с 15 по 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

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