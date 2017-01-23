Теему Селянне: "Если бы знал, какое это удовольствие, завершил бы карьеру на несколько лет раньше"

Финн Теему Селянне признался, что пока не готов вернуться в хоккей. Он завершил карьеру игрока и еще не решился начать работу в качестве консультанта или менеджера в хоккейном клубе.

– Пока нет, – цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. – Было приятно вернуться к работе со сборной Финляндии на пару недель на чемпионате мира. Но я не думаю, что готов к такому на постоянной основе. Нужно много времени. Это вторая карьера. Не думаю, что мне хватит сейчас энергии и страсти. Возможно, в будущем.

Иногда в шутку говорю друзьям, что завершил бы карьеру на несколько лет раньше, если бы знал, какое это удовольствие. Самое главное – нет графика. Более 30 лет жил в определенном графике. А теперь его нет. Люди не понимаю, каково это: жить по расписанию каждый день. Теперь же можно быть эгоистом в отдыхе или еде. Мне нравится сейчас играть в гольф, путешествовать, заниматься теннисом, лыжами.