Дорофеев забросил первую шайбу в предсезонке

«Рейнджерс» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Айлендерс».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для 25-летнего россиянина это первый гол в предсезонке.

Ворота «островитян» в этой игре защищает российский голкипер Илья Сорокин.