"Монреаль" обменял Сергачева в "Тампа-Бэй"

Российский защитники "Монреаля" Михаил Сергачев продолжит карьеру в "Тампа-Бэй", сообщает пресс-служба клуба. "Канадиенс" в обмен на 18-летнего россиянина и право выбора во втором раунде драфта-2018 получит 22-летнего канадского нападающего Джонатана Друэн и право выбора в 6-м раунде драфта-2018.

В прошлом сезоне Сергачев сыграл в четырех матчах НХЛ, но результативными действиями не отметился, а Друэн в 73 встречах набрал 53 (21+32) очка.