"Монреаль" обменял Сергачева в "Тампа-Бэй"

Российский защитники "Монреаля" Михаил Сергачев продолжит карьеру в "Тампа-Бэй", сообщает пресс-служба клуба. "Канадиенс" в обмен на 18-летнего россиянина и право выбора во втором раунде драфта-2018 получит 22-летнего канадского нападающего Джонатана Друэн и право выбора в 6-м раунде драфта-2018.
В прошлом сезоне Сергачев сыграл в четырех матчах НХЛ, но результативными действиями не отметился, а Друэн в 73 встречах набрал 53 (21+32) очка.
папа Джо
хз. как по мне Монреаль в минусе. во-первых , кроме Маркова и Вебера в защите одни середняки , мягко говоря. а у Сергачева потенциал топ-2 дефа. во-вторых , Друэна теперь надо защищать перед драфтом расширения. а значит придется потерять кого-то из форвардов.ИМХО , это будет Гальченюк
23:19
Adios Amigos R...
Офигеть, а вот и первая бомба межсезонья. На первый взгляд, Монреаль, конечно. выигрывает, получив в свои ряды яркого молодого франкофона и будущую звезду, к тому-же Друин наконец-то кончил валять дурака и заметно прогрессировал в этом сезоне. Но все мы знаем. что хитрый Изя соасем не прост:) Скорее всего, обмен как-то связан с драфтом расширения, ну и потолок давит - надо Джонсона с Палатом подписывать, так что пришлось жертвовать Друином. Ну и защиту в перспективе укрепили, а может и не в перспективе, а уже в этом сезоне, если кто-то из дефов поедет в тот же Вегас. А может, Изя увидел в Сергачеве будущего Фетисова, с которым поиграл в своё время, или хотя-бы того-же Проворова?)
23:08
shvedero
эх.. жалко) Друэна-то..
23:02
SportsMan
Ёпрст, а что с Друэном не то???, наверное из-за потолка избавились. Так то этот сезон он может занести себе в актив.
22:39