Яри Курри: "Травмы серьезно влияют на игру "Йокерита"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри рассказал о причинах неудачного выстпления команды в сезоне. Финская команда после 25 матчей набрала 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– Вы только вернулись из Виннипега с матча ветеранов "Джетс" и "Эдмонтона. О функциях генерального менеджера там не забывали?

– Я ездил туда исключительно повидать старых друзей, сыграть с этими уникальными игроками в хоккей, порадовать огромное количество болельщиков, что собрались на открытом воздухе.

– Неужели не держали в уме то, что "Йокериту" не помешало бы усиление? Восьмое место на Западе к середине регулярки – ваша команда никогда не шла так низко в КХЛ.

– У нас пока далеко не все получается, не все идет так, как хотелось бы. Большие перепады в игре. Проводим один сильный матч и сразу проседаем, как с московским "Динамо". Необходимо обрести стабильность. Надеюсь, перерыв нам в этом поможет – после него вернутся травмированные. Причем травмы серьезно влияли на нашу игру.

– Насколько известно, вы планируете усилиться парой нападающих.

– В первую очередь я хочу, чтобы все парни поправились. И мы наконец-то смогли поиграть в сильнейшем составе. На определенном этапе у нас по шесть человек отсутствовало. У нас хорошая команда, которая способна на гораздо большее. (Игорь ЕРОНКО)