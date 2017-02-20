Валерий Каменский: "ЦСКА доказал, что в хоккее всегда побеждает команда, а не один игрок"

Четырехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Каменский подчеркнул, что третья подряд победа армейцев в регулярном чемпионате КХЛ говорит о классе команды. По его словам, красно-синие действуют как единое целое.

- Выиграть регулярный чемпионат - очень престижно, тем более это случилось в третий раз подряд. Это говорит о классе ЦСКА, который из сезона в сезон показывает очень высокого уровня хоккей, - приводит пресс-служба КХЛ слова Каменского. - Я хотел бы поздравить армейцев с этой победой. Впереди - розыгрыш Кубка Гагарина, и это самое главное. Успех ЦСКА зависит абсолютно от всех компонентов: работы руководства, тренерского штаба, игроков. Они все - единое целое, только так можно побеждать.

Я вырос с Дмитрием Квартальновым в Воскресенске, я знаю этого человека. Он очень любит выигрывать, он всегда к этому стремится. Работу Квартальнова видно невооруженным глазом. У ЦСКА есть дисциплина, прекрасная организация игры, а также существует большое желание побеждать. Это все передается команде от тренера.

Квартальнов - порядочный человек и требовательный наставник. Команда бьется за своего тренера, в коллективе отличный микроклимат. Еще могу отметить, что Квартальнов зачастую правильно выбирает тактику, у него работающая система, он отлично использует лучшие качества игроков. Я знаю, что Дмитрий работает 24 часа в сутки, он всегда думает о своей команде и об игре. Это большой труд.

Такие игроки, как Радулов, важны не только для ЦСКА, но и для всей КХЛ. Это большой мастер. Авторитет любой команды и любой лиги поднимается, когда в них есть хоккеист такого уровня. Но ЦСКА вновь сумел победить и без игрока мирового класса - Радулова. Это подтверждает тот факт, что тренерский штаб армейцев проводит очень большую работу, которую можно признать успешной. Кроме того, хоккеисты ЦСКА доказали, что всегда в хоккее побеждает команда, а не один игрок.