Против "Лады" и "Югры" не голосовали только Третьяк и Фастовский. Они воздержались

Президент ФХР и член совета директоров КХЛ Владислав Третьяк объяснил, почему не голосовал за исключение "Лады" и "Югры" из числа участников лиги. Кроме него, воздержался также генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

- В этих регионах любят хоккей. ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране. Поэтому мы высказали свое мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть. Мы выступили, чтобы не сокращать российские клубы. Поэтому мы не поддержали сокращение. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Воздержались только двое. Я и "Сибирь". (Игорь ЕРОНКО)

"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. Live