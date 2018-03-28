Против "Лады" и "Югры" не голосовали только Третьяк и Фастовский. Они воздержались

Президент ФХР и член совета директоров КХЛ Владислав Третьяк объяснил, почему не голосовал за исключение "Лады" и "Югры" из числа участников лиги. Кроме него, воздержался также генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.
- В этих регионах любят хоккей. ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране. Поэтому мы высказали свое мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть. Мы выступили, чтобы не сокращать российские клубы. Поэтому мы не поддержали сокращение. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Воздержались только двое. Я и "Сибирь". (Игорь ЕРОНКО)
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cska+
логичнее исключать тех, у кого зрителей с гулькин нос, то есть очень мало. а лучше бы для роста мастерства хоккеистов в лиге было бы 10-12 команд и в 4 круга - это суперлига и была бы лига чуть пониже. слабейший в низшую лигу, а сильнейший в суперлигу....
14:43
igorx70
Если мерить Куньлунь этими мерками,он в ВХЛ не пройдет.
14:38
karlikf1
Воздержались - это значит "не нашим, не вашим", "ни туда, ни сюда". А чего не проголосовали в поддержку Лады и Югры, а? Этикет или чего там, не позволяют?
13:56