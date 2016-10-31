Олег Гросс: "Тренерский штаб был уволен в связи со спортивными результатами"

Генеральный менеджер "Автомобилиста" Олег Гросс назвал причину отставки тренерского штаба во главе с Андреем Разиным. Также он отказался комментировать информацию о том, что новым наставником команды станет Владимир Крикунов.

– Руководство приняло решение уволить тренерский штаб, и оно было воплощено в жизнь, – сказал Гросс. – Что я должен еще сказать? Все написано на нашем официальном сайте. Тренерский штаб был уволен в связи со спортивными результатами.

– На официальном сайте написано, что новый тренерский штаб будет назван 1 ноября…

– Когда мы кого-то назначим – все появится на сайте.

– По информации "СЭ", главным тренером будет назначен Владимир Крикунов.

– Я понимаю, что у вас есть своя информация. Еще раз говорю, официальный источник нашего хоккейного клуба – сайт, на котором все будет написано. Если у вас есть какой-то свой источник – общайтесь ним, а не со мной.

– Хотелось бы от вас получить подтверждение.

– Наше подтверждение – это официальный сайт. Давайте работать цивилизованно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)