СКА забросил одну шайбу за три матча КХЛ

Петербургский СКА забросил одну шайбу в трех последних матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ. За этот отрезок армейцы потерпели три поражения с общим счетом 1:6.

13 октября СКА проиграл «Северстали» в Череповце (0:2), а 15 октября уступил в Тольятти «Ладе» (0:1). В матче 20 октября с «Автомобилистом» (1:3) петербуржцы прервали двухматчевую серию без заброшенных шайб, но вновь остались без очков.

Единственный гол СКА на этом отрезке забил защитник Владислав Семин. Он отличился на 31-й минуте встречи с «Автомобилистом» и сравнял счет — 1:1. Победную шайбу гости забросили на 59-й минуте: Максим Тарасов поразил ворота петербуржцев за 73 секунды до окончания основного времени. Через 40 секунд Роман Горбунов установил окончательный результат броском в пустые ворота.

К игре с «Автомобилистом» СКА подошел с пятью поражениями подряд. Как отмечалось в предматчевом материале на официальном сайте КХЛ, два предыдущих матча петербуржцы завершили без голов. Поражение 20 октября увеличило неудачную серию до шести встреч.

Матч с екатеринбуржцами стал первым для СКА под руководством Андрея Разина. Новый главный тренер возглавил клуб 18 октября, сменив Игоря Ларионова. После 16 игр у армейцев осталось 17 очков.