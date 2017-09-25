Милош Ржига: "Хуже быть не может, теперь надо идти только вверх"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил старание игроков по сравнению с прошлыми встречами команды. Специалист считает, что его команда заслужила очки в этой встрече.

– Игра была такой, к какой мы и готовились, – сказал Ржига. – В первом периоде ЦСКА создал много моментов. Во втором периоде игра сравнялась. У нас снова получилось так, что мы могли забросить шайбу, но пропустили. Каждый матч делаем такие ошибки. Это уже последний момент, мы и так внизу и хуже быть не может. Теперь только вверх надо идти. У нас было много моментов и мне жалко, потому что очки мы заслужили.

– После прошлой игры вы сказали, что в команде нет сердца. Сегодня оно было?

– Мы играли по-другому, было больше желания, сражались, падали под шайбы. Это не придет сразу. Надо стремиться к такой игре.

– Эберт должен быть наказан за ошибку в конце?

– Мы выиграли вбрасывание, и шайба отскочила. Конечно, праворукий защитник не может играть через середину. Мы тоже нервничали, неуверенны в каких-то моментах. Ошибки делаем. Эта шайбу – счастье для хозяев.

– Вы эмоционально прореагировали, когда судьи зафиксированный офсайд в третьем периоде, когда ваши ребят выезжали три в одного.

– Это так просто. Ничего особенного там не было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)