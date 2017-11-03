КХЛ может отменить паузу на Олимпиаду, если Россию не пустят на Игры

Как стало известно "СЭ", КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если российская сборная не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или нашей команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Таким образом, Континентальная лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие.
Отметим, что при подобном развитии событий КХЛ, видимо, перенесет последние матчи регулярного чемпионата, который кончается 1 марта, на начало февраля.
Рене Фазель: "Лишить Россию флага на Олимпиаде – это кошмар"
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alexway.67
Надо не только хоккеистам запретить ехать на такую олимпиаду, а отказаться транслировать ее на территории России ( соответственно не платить МОК за трансляции), прекратить всякие выплаты в МОК, и параллельно с олимпиадой провести соревнования по самым престижным видам спорта с огромными призовыми, переманив звезд с олимпиады. А также поручить ФСБ принять соответствующие меры к членам комиссий, принимающих решение о недопуске россиян к ОИ.
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