«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо»
«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил форвард гостей Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Молрелли.
«Барыс» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».
В следующем матче 30 октября казахстанский клуб на выезде сыграет с «Шанхай Дрэгонс», белорусская команда в тот же день на своем льду примет «Трактор».
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|23
|17
|6
|36
|2
|Нефтехимик
|22
|12
|10
|27
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|22
|11
|11
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|21
|16
|5
|32
|2
|Локомотив
|20
|15
|5
|30
|3
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|4
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|5
|Шанхай Дрэгонс
|20
|13
|7
|28
|6
|Северсталь
|22
|12
|10
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|19
|9
|10
|19
|10
|Сочи
|21
|7
|14
|14
|11
|Лада
|21
|3
|18
|11
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4.11
5.11
6.11
|1.11
|10:00
|Адмирал – Амур
|2 : 5
|1.11
|13:30
|Сибирь – Нефтехимик
|1 : 3
|1.11
|14:00
|Трактор – ЦСКА
|2 : 3 ОТ
|1.11
|14:00
|Сочи – Авангард
|2 : 1 ОТ
|1.11
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Салават Юлаев
|3 : 2
|1.11
|17:00
|Торпедо НН – Спартак
|3 : 1
|1.11
|17:10
|Динамо Мн – Динамо М
|0 : 4
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