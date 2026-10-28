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Динамо Минск — Барыс: результат матча КХЛ 28 октября 2026

«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо»

Сергей Ярошенко

«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард гостей Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Молрелли.

«Барыс» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».

В следующем матче 30 октября казахстанский клуб на выезде сыграет с «Шанхай Дрэгонс», белорусская команда в тот же день на своем льду примет «Трактор».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Барыс

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 23 17 6 36
2 Нефтехимик 22 12 10 27
3 Барыс 21 12 9 25
4 Ак Барс 22 11 11 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Автомобилист 21 10 11 22
7 Авангард 20 10 10 22
8 Салават Юлаев 22 10 12 21
9 Адмирал 21 9 12 21
10 Сибирь 23 8 15 19
11 Трактор 21 8 13 19
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 21 16 5 32
2 Локомотив 20 15 5 30
3 Торпедо НН 21 13 8 29
4 Спартак 22 12 10 28
5 Шанхай Дрэгонс 20 13 7 28
6 Северсталь 22 12 10 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 19 9 10 19
10 Сочи 21 7 14 14
11 Лада 21 3 18 11
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1.11 10:00 Адмирал – Амур 2 : 5
1.11 13:30 Сибирь – Нефтехимик 1 : 3
1.11 14:00 Трактор – ЦСКА 2 : 3 ОТ
1.11 14:00 Сочи – Авангард 2 : 1 ОТ
1.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Салават Юлаев 3 : 2
1.11 17:00 Торпедо НН – Спартак 3 : 1
1.11 17:10 Динамо Мн – Динамо М 0 : 4
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