«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо»

«Барыс» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард гостей Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Молрелли.

«Барыс» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».

В следующем матче 30 октября казахстанский клуб на выезде сыграет с «Шанхай Дрэгонс», белорусская команда в тот же день на своем льду примет «Трактор».