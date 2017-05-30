Эдуард Занковец: "Боченски и Доус вели за собой казахстанских хоккеистов"

Бывший главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Эдуард Занковец считает, что натурализация таких игроков как Боченски, Даллмэн и Доус - хороший пример. Однако, по мнению тренера, натурализация не должна замещать воспитание собственных хоккеистов.

Напомним, что сегодня Боченски объявил о завершении карьеры.

- Натурализация игроков в Казахстане оправдала себя? Сборная не так удачно выступала в последние годы.

- Результат турнира часто определяется в одной игре или даже периоде, и обстоятельства могут повернуться как угодно. Конечно, непопадание в дивизион сильнейших - это неутешительный результат. Но общий итог выступления казахстанских команд в прошлом сезоне - "Барыса" в КХЛ и сборной на Универсиаде и Азиатских играх - говорит об успешном сезоне для хоккея в Казахстане. Боченски, Даллмэн, Бойд и Доус - хороший пример натурализации, и я не вижу в этом отрицательных моментов. При этом приглашение легионеров в сборную не должно заменять воспитание своих игроков.

- Вклад Боченски в развитие казахстанского хоккея трудно переоценить?

- Однозначно. Из персонального общения с Брэндоном остались только хорошие воспоминания. Вся статистика говорит о том, что это был лучший игрок "Барыса" наравне с Доусом, который стоит с ним рядом по показателям. За последние семь лет эти люди действительно вели за собой казахстанских хоккеистов.

- Чем планируете заняться в ближайшее время?

- По окончании чемпионата мира немного отдохнул с семьей. Завтра начнем в Минске тренировочный лагерь для всех возрастов. Затем в отпуск - в теплые края. (Евгений БЕЛОУСОВ)