Авербух станет режиссером церемонии открытия первого домашнего матча ЦСКА

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что режиссером церемонии открытия первого домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ станет чемпион мира-2002 по фигурному катанию, тренер Илья Авербух. 11 сентября армейцы на "ЦСКА Арене" сыграют с "Локомотивом".

"Илья Авербух – не только прославленный фигурист, но и известный режиссер-постановщик церемоний самого высокого уровня, среди которых – церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и церемония открытия Чемпионата мира по хоккею 2016 года", – отмечается в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Авербух планирует задействовать в церемонии открытия самые современные технологические решения. В качестве музыкального сопровождения выступит популярный рэп-исполнитель Noize MC.