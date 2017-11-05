Андрей Скабелка: "Авангард" победил, но у команды бензинчику уже маловато"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Слованом" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность в том, что перерыв, связанный с проведением Кубка "Карьяла", пойдет команде на пользу. По словам специалиста, у омичей осталось не так уж и много сил.

– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, сегодня был полный стадион, – начал Скабелка. – На этот счет у нас были опасения после поражений, но выйдя на игру перед гимном все сказали: "Хватит, пора что-то делать, ломать".

В первом периоде была некоторая скованность, нервозность, особенно после пропущенного гола. Но ребята смогли раскрепоститься, особенно после третьей шайбы. Многое стало получаться, и забили голы. Могли и еще забить. Это очень хорошо, что мы закончили этот этап на победной ноте.

– Не обидно, что вы прервали серию поражений, а впереди перерыв в чемпионате?

– Нет. Я думаю, он пойдет нам на пользу. Игру мы выиграли, но бензинчику маловато уже. Нужно прийти в себя, и травмированные восстановятся – Пережогин, Кошелев.

– Кугрышев в последних играх имел много моментов, но не забивает. Сегодня тоже был такой момент. Что нужно говорить игроку в таких случаях?

– Что ему надо менять в игре, если он создает моменты? Надо просто их реализовывать. Он выполняет очень большой объем работы, много двигается, отрабатывает везде. Ему надо немного успокоиться и хладнокровнее реализовывать свои моменты.

– Когда восстановятся травмированные игроки, молодые будут продолжать получать игровое время?

– Почему нет? Мне сегодня и в прошлой игре понравился Антон Ковалев – хороший, мобильный, быстрый нападающий. Думаю, да.

– Густафссон не оказался бы на драфте отказов, не будь он легионером?

– Безусловно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)