Андре Петерссон: "После матча в Омске "Локомотив" наверняка очень зол"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" отметил, что соперник будет настроен на победу после разгрома недельной давности. В последней очной встрече омичи обыграли ярославский клуб со счетом 6:1.

– "Локомотив" после матча в Омске проиграл еще пару встреч, так что соперник наверняка будет очень зол, – сказал Петерссон. – Но сегодня все будет зависеть только от нас – как мы будем играть, выполнять установку тренеров. Нам нужно хорошо начать этот выезд, он будет непростым, нас ждут четыре игры. И поэтому надо сегодня выиграть.

– На выезде модель игры "Авангарда" будет меняться, или не стоит ничего менять?

– И снова повторю: все зависит от нас. Работать, не ошибаться, принимать правильные решения – и все будет в порядке. У нас перед матчем будет собрание, где команде расскажут, как именно нужно действовать. Не знаю, насколько большими будут изменения по сравнению с предыдущими играми, знаю одно: для победы требуется выложиться полностью, а также играть тактически правильно.

– Что можете сказать о командной "химии" сейчас? Насколько она улучшилась по сравнению с началом сезона?

– В линиях происходят изменения, и это нормально, если ты хочешь побеждать. Нужно найти правильные сочетания игроков, пробовать связки, тройки – только так можно понять, что работает, а что требует улучшения. Главная цель в каждом матче одна, взять три очка, и если это будет происходить часто, вряд ли в составе будут постоянные изменения. Сейчас наша "химия" на уровне, каждый способен сыграть с каждым, наша тройка выходит на лед с разными защитниками, в большинстве появляются новые "спецбригады". Тренеры ищут оптимальные сочетания, и это нормально.

– Насколько реализация большинства в матче с "Локомотивом" может стать определяющим фактором для достижения результата?

– Большинство в хоккее – всегда важнейший элемент игры. Если не можешь забросить в неравных составах – не сможешь завладеть преимуществом. Мы постоянно работаем над этим компонентом, и надеюсь, сегодня и в остальных матчах сможем реализовывать большинство как можно чаще.