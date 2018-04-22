"Ак Барс" - первый трехкратный обладатель Кубка Гагарина

"Ак Барс" стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее казанцы выигрывали плей-офф КХЛ в 2009 и 2010 годах. По два Кубка у московского "Динамо", "Магнитки" и СКА.

Гол Победитель Тренер Финалист Тренер Счет Победная шайба 2009 "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов "Локомотив" Кари Хейккиля 4–3 Алексей Морозов 2010 "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов ХК МВД Олег Знарок 4–3 Никита Алексеев 2011 "Салават Юлаев" Вячеслав Быков "Атлант" Милош Ржига 4–1 Александр Свитов 2012 "Динамо" Олег Знарок "Авангард" Раймо Сумманен 4–3 Якуб Клепиш 2013 "Динамо" Олег Знарок "Трактор" Валерий Белоусов 4–2 Алексей Цветков 2014 "Металлург" Майк Кинэн "Лев" Кари Ялонен 4–3 Сергей Мозякин 2015 СКА Вячеслав Быков "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов 4–1 Илья Ковальчук 2016 "Металлург" Илья Воробьев ЦСКА Дмитрий Квартальнов 4–3 Крис Ли 2017 СКА Олег Знарок "Металлург" Илья Воробьев 4–1 Илья Ковальчук 2018 "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов ЦСКА Игорь Никитин 4–1 Роб Клинкхаммер