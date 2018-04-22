"Ак Барс" - первый трехкратный обладатель Кубка Гагарина

"Ак Барс" стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее казанцы выигрывали плей-офф КХЛ в 2009 и 2010 годах. По два Кубка у московского "Динамо", "Магнитки" и СКА.
|Гол
|Победитель
|Тренер
|Финалист
|Тренер
|Счет
|Победная шайба
|2009
|"Ак Барс"
|Зинэтула Билялетдинов
|"Локомотив"
|Кари Хейккиля
|4–3
|Алексей Морозов
|2010
|"Ак Барс"
|Зинэтула Билялетдинов
|ХК МВД
|Олег Знарок
|4–3
|Никита Алексеев
|2011
|"Салават Юлаев"
|Вячеслав Быков
|"Атлант"
|Милош Ржига
|4–1
|Александр Свитов
|2012
|"Динамо"
|Олег Знарок
|"Авангард"
|Раймо Сумманен
|4–3
|Якуб Клепиш
|2013
|"Динамо"
|Олег Знарок
|"Трактор"
|Валерий Белоусов
|4–2
|Алексей Цветков
|2014
|"Металлург"
|Майк Кинэн
|"Лев"
|Кари Ялонен
|4–3
|Сергей Мозякин
|2015
|СКА
|Вячеслав Быков
|"Ак Барс"
|Зинэтула Билялетдинов
|4–1
|Илья Ковальчук
|2016
|"Металлург"
|Илья Воробьев
|ЦСКА
|Дмитрий Квартальнов
|4–3
|Крис Ли
|2017
|СКА
|Олег Знарок
|"Металлург"
|Илья Воробьев
|4–1
|Илья Ковальчук
|2018
|"Ак Барс"
|Зинэтула Билялетдинов
|ЦСКА
|Игорь Никитин
|4–1
|Роб Клинкхаммер
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rotkiv04
ну хоть теперь расстанутся с этим тренером и поменяют свой стиль "бей-беги"? Ни одного большинства, это вообще как так может быть
19:29 22 апреля