Олег Знарок: "Войнов сыграл слабо? Вставайте на лавку и будете решать"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча Кубка "Карьяла" со Швейцарией (6:2) высоко оценил игру нападающего Максима Шалунова, который заменил Сергея Широкова. По словам специалиста, штаб продолжает просматривать хоккеистов, поэтому и меняет сочетания, тройки, пары.
– Шалунов оправдал свой вызов? – вопрос Знарку.
– Неплохо влился. Первый гол забил. Продолжаем всех смотреть, поэтому меняем сочетания, тройки, пары.
– К Ткачеву были претензии.
– У кого?
– У Харийса.
– Вот ему вопросы и задавайте.
– Согласны с тем, что Войнов слабо сыграл.
– Это вы решили? На лавку вставайте и будете решать, кто будет играть.
– На завтра сочетания менять планируется?
– Посмотрим, что завтра будет с Плотниковым. Если его дисквалифицируют, то, конечно, изменятся. (Игорь ЕРОНКО)
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Харийс Витолиньш
- Сергей Широков
- Вячеслав Войнов
- Сергей Плотников
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Максим Шалунов