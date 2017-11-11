Олег Знарок: "Войнов сыграл слабо? Вставайте на лавку и будете решать"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча Кубка "Карьяла" со Швейцарией (6:2) высоко оценил игру нападающего Максима Шалунова, который заменил Сергея Широкова. По словам специалиста, штаб продолжает просматривать хоккеистов, поэтому и меняет сочетания, тройки, пары.

– Шалунов оправдал свой вызов? – вопрос Знарку.

– Неплохо влился. Первый гол забил. Продолжаем всех смотреть, поэтому меняем сочетания, тройки, пары.

– К Ткачеву были претензии.

– У кого?

– У Харийса.

– Вот ему вопросы и задавайте.

– Согласны с тем, что Войнов слабо сыграл.

– Это вы решили? На лавку вставайте и будете решать, кто будет играть.

– На завтра сочетания менять планируется?

– Посмотрим, что завтра будет с Плотниковым. Если его дисквалифицируют, то, конечно, изменятся. (Игорь ЕРОНКО)