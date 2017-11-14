Маноло Габбьядини: "Слова тренера не выйдут за пределы раздевалки"

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0) отметил, что никто не хотел видеть такой результат. Он также добавил, что слова главного тренера итальянцев Джампьеро Вентуры не выйдут за пределы раздевалки.

Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть ЧМ, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.

– Не знаю, что и сказать. Это то, что никто не хотел увидеть, – приводит Football Italia слова Габбьядини. – Слова тренера останутся среди игроков сборной и не выйдут за пределы раздевалки.