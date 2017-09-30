Карасев рассудит Голландию и Швецию, Безбородов - Эстонию и Боснию

Два российских арбитра получили назначения на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сергей Карасев обслужит игру Голландия - Швеция. Ассистировать ему будут лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а также четвертый рефери Сергей Лапочкин. Игра состоится на "Амстердам Арене" 10 октября.

Бригада Владислава Безбородова назначена судить игру Эстония - Босния и Герцеговина. Его ассистентами станут Валерий Данченко и Алексей Лунев, а также резервный арбитр Алексей Еськов. Поединок пройдет в Таллине также 10 октября.