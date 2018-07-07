Дмитрий Маликов сострижет волосы в случае победы России на ЧМ-2018

Российский певец Дмитрий Маликов сострижет волосы в случае победы сборной России на чемпионате мира-2018.

Когда журналисты спросили народного артиста РФ, сможет ли он состричь волосы, он кивком показал, что готов на это.

Сегодня, 7 июля, сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь