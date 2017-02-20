18:57 | ФУТБОЛ — Испания

Месси хочет, чтобы из "Барселоны" ушли Динь, Матье и Андре Гомиш

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен положением дел в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике, сообщает Don Balon. Аргентинец утверждает, что ему не нравится в одиночку приводить команду к успеху.

Форвард пока не подписал новый контракт с каталонским клубом и намерен поставить руководству ультиматум. Месси хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш, пополнившие состав сине-гранатовых именно при Луисе Энрике. При выполнении этого условия пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов вести переговоры о подписании нового соглашения.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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marksan

Бред какой-то!

19:40

баламошка

Маленькая баба недовольна.

19:33

shpasic

не любит Месси всяких Гомишей.

19:18

Ботаникум

детлеф ------ Капризный или не капризный, но, по-моему, игроки типа Матье или Вермалена однозначно не соответствуют такому клубу, как "Барса". А кроме того, Лео в футболе достаточно давно и ВСЮ ВЗРОСЛУЮ жизнь в футболе провёл в каталонском клубе, где ПРИВЫК к ОЧЕНЬ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ мастерства игроков, своих партнёров, а ведь это были и Роналдинью, и Это'О, и Ибра, и Чави, и Пуйоль, и Деку....

19:15

igorek-83

потому что , что там что в сборной делают то что он хочет. они боятся что он уедет

19:13

детлеф

Капризный мальчишка.Всегда бесил.

19:05

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