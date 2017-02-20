Месси хочет, чтобы из "Барселоны" ушли Динь, Матье и Андре Гомиш

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен положением дел в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике, сообщает Don Balon. Аргентинец утверждает, что ему не нравится в одиночку приводить команду к успеху.

Форвард пока не подписал новый контракт с каталонским клубом и намерен поставить руководству ультиматум. Месси хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш, пополнившие состав сине-гранатовых именно при Луисе Энрике. При выполнении этого условия пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов вести переговоры о подписании нового соглашения.