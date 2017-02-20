Месси хочет, чтобы из "Барселоны" ушли Динь, Матье и Андре Гомиш

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен положением дел в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике, сообщает Don Balon. Аргентинец утверждает, что ему не нравится в одиночку приводить команду к успеху.
Форвард пока не подписал новый контракт с каталонским клубом и намерен поставить руководству ультиматум. Месси хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш, пополнившие состав сине-гранатовых именно при Луисе Энрике. При выполнении этого условия пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов вести переговоры о подписании нового соглашения.
marksan
Бред какой-то!
19:40
баламошка
Маленькая баба недовольна.
19:33
shpasic
не любит Месси всяких Гомишей.
19:18
Ботаникум
детлеф ------ Капризный или не капризный, но, по-моему, игроки типа Матье или Вермалена однозначно не соответствуют такому клубу, как "Барса". А кроме того, Лео в футболе достаточно давно и ВСЮ ВЗРОСЛУЮ жизнь в футболе провёл в каталонском клубе, где ПРИВЫК к ОЧЕНЬ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ мастерства игроков, своих партнёров, а ведь это были и Роналдинью, и Это'О, и Ибра, и Чави, и Пуйоль, и Деку....
19:15
igorek-83
потому что , что там что в сборной делают то что он хочет. они боятся что он уедет
19:13
детлеф
Капризный мальчишка.Всегда бесил.
19:05