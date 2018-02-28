Станислав Черчесов: "Василий Березуцкий в сборной? Давайте не опережать события"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что травма лидера бразильцев Неймара может повлиять на тактику его команды в предстоящем товарищеском матче. Специалист отметил, что с возобновлением чемпионата России у него появится пища для размышлений при выборе игроков на позицию центральных защитников.

Зимой травмы крестообразных связок получили два игрока основного состава сборной России – Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА.

– Как изменится подготовка сборной к матчу с Бразилией в связи с тем, что в нем может не сыграть Неймар?

– Наша подготовка к матчу из-за травмы Неймара не будет меняться, но тактика может измениться. Если на поле находится игрок уровня Неймара, Месси или Роналду, нужно учитывать какие-то нюансы, чтобы нейтрализовать их сильные стороны. Посмотрим, кого бразильцы будут наигрывать и от этого исходить.

– Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?

– Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать. Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.

– Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?

– Сюрприз – это то, что вообще никто не видел. Давайте не будет опережать события. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч Россия - Бразилия состоится в Москве 23 марта. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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