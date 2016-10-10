18:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Почему Березуцкому не вручили подарок в честь ста матчей за сборную. Отвечает футболист

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Воскресенье. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Капитан сборной Василий БЕРЕЗУЦКИЙ после матча.Василий Березуцкий: "Сам отказался от подарка в перерыве матча с Коста-Рикой"

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что сам отказался от получения памятной майки в честь ста матчей за национальную команду в перерыве контрольной игры против Коста-Рики (3:4). По словам Березуцкого, на тот момент было важнее выслушать тренера и понять, как изменить игру.

– Кому принадлежала идея отказаться от вручения вам памятной майки в перерыве в честь 100 матчей, проведенных в составе сборной?

– Лично мне.

– Почему?

– Потому что на церемонию ушло бы около 10 минут. К тому моменту мы уступали со счетом 1:3. Нужно было выслушать тренера, перестроиться и понять, как изменить свою игру. Так что не я мог потратить это время на получение футболки или еще на что-то подобное. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zvovs

"Нужно было выслушать тренера" - Ой да ладно, стыдно было просто брать.

19:05

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