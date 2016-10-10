Почему Березуцкому не вручили подарок в честь ста матчей за сборную. Отвечает футболист

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что сам отказался от получения памятной майки в честь ста матчей за национальную команду в перерыве контрольной игры против Коста-Рики (3:4). По словам Березуцкого, на тот момент было важнее выслушать тренера и понять, как изменить игру.

– Кому принадлежала идея отказаться от вручения вам памятной майки в перерыве в честь 100 матчей, проведенных в составе сборной?

– Лично мне.

– Почему?

– Потому что на церемонию ушло бы около 10 минут. К тому моменту мы уступали со счетом 1:3. Нужно было выслушать тренера, перестроиться и понять, как изменить свою игру. Так что не я мог потратить это время на получение футболки или еще на что-то подобное. (Виталий АЙРАПЕТОВ)