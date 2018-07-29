Дмитрий Носов: "В каком-то виде спорта вдруг кто-то станет восьмым, ему теперь тоже ЗМС присваивать?!"

Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер Олимпиады-2004 Дмитрий Носов раскритиковал Министерство спорта РФ за присвоение 23-м футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

- Звание заслуженного мастера спорта дается в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира, - написал Носов в Твиттере. - Но не за восьмерку на чемпионате Мира.

Да. Ребята-футболисты сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Но нельзя же так обесценивать звание ЗМС. Допустим в каком то виде спорта у нас никто не входил в 30-ку и вдруг кто-то станет восьмым, ему теперь тоже ЗМС присваивать?!



Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

"Кто-то получает ЗМС лишь за выход в 1/4 финала..." Гамова атакует Минспорта из-за футболистов