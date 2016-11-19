Виталий Мутко: "Еременко подвел себя, клуб, футбол и спорт в целом"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел весь спорт своей дисквалификацией. 19 ноября УЕФА дисквалифицировал футболиста на два года после того, как его допинг-проба показала наличие в организме кокаина и его метаболита.

Проба была взята у хавбека 14 сентября после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября.

– Ситуация очень негативная, плохая, бьющая по имиджу спортсменов, – цитирует ТАСС Мутко. – Что сейчас может сказать руководство ЦСКА, если человек и себя, и свой клуб, и футбол, и спорт в целом подвел? Но ЦСКА – наш российский клуб, и мы всегда старались его поддерживать и будем поддерживать дальше. Что же касается Еременко, все взрослые люди, знают что делают, сами выбирают, как им жить.

Напомним, заседание по "делу Еременко" контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) УЕФА прошло 10 ноября в штаб-квартире организации в Ньоне. На слушаниях присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

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"Надо сражаться за Еременко до конца!"