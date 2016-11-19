Виталий Мутко: "Еременко подвел себя, клуб, футбол и спорт в целом"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел весь спорт своей дисквалификацией. 19 ноября УЕФА дисквалифицировал футболиста на два года после того, как его допинг-проба показала наличие в организме кокаина и его метаболита.
Проба была взята у хавбека 14 сентября после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября.
– Ситуация очень негативная, плохая, бьющая по имиджу спортсменов, – цитирует ТАСС Мутко. – Что сейчас может сказать руководство ЦСКА, если человек и себя, и свой клуб, и футбол, и спорт в целом подвел? Но ЦСКА – наш российский клуб, и мы всегда старались его поддерживать и будем поддерживать дальше. Что же касается Еременко, все взрослые люди, знают что делают, сами выбирают, как им жить.
Напомним, заседание по "делу Еременко" контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) УЕФА прошло 10 ноября в штаб-квартире организации в Ньоне. На слушаниях присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.
Еременко, как Марадона: вне игры за кокаин //
Роман Бабаев: "ЦСКА расторгнет контракт с Еременко? Так вопрос ставить нельзя" //
Леонид Слуцкий: "Будем поддерживать Еременко до конца" //
Виктор Онопко: "Тренеры ЦСКА рассчитывали на полугодовое отстранение Еременко" //
"Надо сражаться за Еременко до конца!"
MAYERICK
Пошебуршите в карманах харьковского авторитета......
14:35
novic
Что значит "будем поддерживать"?
14:10
sailor1990
Чего же вы так в министерстве спорта не подменили пробы-то? Промашка вышла, подвели свою страну и соседнюю.
13:45
Pol Pot
странно почему все имеющиеся материалы не передают в департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков для дальнейшей разработки и выявлению сбытчиков?
13:43
Вопреки
Что-то уже народ сомневается, что ЦСКА российский клуб... Мутко хоть сам знает кому он принадлежит и кто ЭТОТ хозяин, гражданин какой Страны ? А вот позорит этот армейский легион, действительно, Страну нашу... Да еще и Российскую армию, к которой НИКАКОГО отношения не имеет, кроме разве КРЫШИ... Так хоть заставьте решал переименовать этот ничейный клуб, чтобы не подрывал авторитет российского футбола и спортсменов, о чести которых Вы, уважаемый, беспокоитесь. Еще и хотите сохранить место в ФИФА... Чтобы сохранить, нужно РФС, Прядкинскому клоунскому РФПЛ, Гинеровским, спартаковским и питерским с казанскими решалами, жить и работать по спортивным законам ФИФА и УЕФА, а не понятиям бригады, игнорирующей нормативные документы европейских и мировых высших спортивных организаций... Не покрывать руководителей клубов и игроков, позорящих Страну допинговыми скандалами (Игнашевич, Березуцкий, Нигматулин и вот теперь Еременко), переводя стрелки на личную ответственность игроков, забывая об ответственности хозяев клубов и их штабов, в том числе медицинских, привыкших к безнаказанности и укрывательству... в интересах Страны, наверно. На деле же лишь словеса о борьбе с допингом и честном футболе с двойными стандартами. Стыдновато, уважаемый.
13:42
Pol Pot
ну а что сейчас говорить. факт на лицо и об этом знало руководство клуба . надо было либо лечить, либо расторгнуть контракт, а не ждать когда эта финская бомба взорвётся. вы правы, леонид викторович , "вы г.....но"
13:31