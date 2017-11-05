Руслан Нигматуллин: "Локомотив" - фаворит в матче против ЦСКА"

Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России между московскими командами в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожники в этом сезоне выглядят стабильнее армейцев. Он также добавил, что в этой встрече считает фаворитами подопечных Юрия Семина.

– Кто фаворит предстоящего дерби?

– Предстоит любопытный матч. Фаворитом назову "Локомотив" за счет того, что играют на своем поле. Плюс команда идет на первом месте и выглядит постабильней армейцев. Но говорить о том, что железнодорожники в одну калитку вынесут ЦСКА, я бы не стал. Встречи между ними всегда получаются непредсказуемыми и напряженными.

– "Локомотив" отлично идет в чемпионате России, однако в двухматчевом противостоянии с "Шерифом" в Лиге Европы выглядел не столь удачно. В чем причина?

– Здесь целый комплекс причин. Не успели восстановиться после матча с "Зенитом". Возможен эффект эйфории после такой уверенной победы над петербуржцами. Еще и Гильерме потеряли. У Медведева недостаток игровой практики. Чувствовалось, что голкипер играл растерянно. Но у него есть время подготовиться к матчу. Мы видели, что происходило с ЦСКА, когда травмировался Акинфеев. Зачастую команды начинают играть не так уверенно при потере основного вратаря.

– Большая вероятность, что Гильерме не сыграет с ЦСКА.

– В этом случае шансы уравниваются. Гильерме – лидер команды во всех отношениях, настоящий капитан. Равноценно его невозможно заменить. Но нужно стараться.

– Еще повреждение в игре с "Шерифом" получил нападающий Эдер. Насколько его потеря отразится на игре "Локо"?

– Катастрофичней была бы потеря Фарфана, который набрал сумасшедшую форму. А Эдер никогда много не забивал. Его потеря не должна стать особенно заметной. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч "Локомотив" – ЦСКА состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.