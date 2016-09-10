Ризван Уциев: "Арена ЦСКА" не похожа на "Ахмат Арену"

Защитник "Терека" Ризван Уциев после поражения от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (0:3) рассказал, как его команда планировала играть с армейцами, - передает спецкор "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Он также отметил, что до удаления Семенова игра его команде удавалась.

– ЦСКА сегодня крупно переиграл вашу команду. Как считаете, счет по игре?

– Скорее всего, да, по игре. С первых минут и до шестидесятой, когда мы играли в равных составах, более-менее хорошо получалось, а после удаления Семенова было тяжело.

– Чувствовалось, что армейцы проводят первый матч на новом стадионе с особым настроем?

– Конечно, мы этого ожидали и готовились к этому. Но в некоторых моментах игра у нас не получилась, и в итоге пропустили три мяча.

– Как планировали играть с ЦСКА тактически, учитывая, что у них определенные проблемы с нападающими?

– Хотели более плотно сыграть в обороне и не садиться назад большим количеством, а быстрее уходить в атаку.

– Вам не показалось, что новый стадион ЦСКА чем-то похож на "Ахмат Арену"?

– Я думаю, вряд ли.