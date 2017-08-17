Ньянг согласился на условия "Спартака" и ждет договоренности клуба с "Миланом"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг согласовал условия личного контракта со "Спартаком", утверждает Calciomercato.it. 22-летний игрок ждет достижения договоренности между клубами.
Сообщается, что сегодня пройдет встреча представителей красно-белых и "россонери", на которой обсудят трансфер Ньянга. Ранее появилась информация, что игроку будет предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.
Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.
Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?
Sergey_msk
Верх пилотажа у мошенников всех мастей продать, например, старый телевизор из 80-х по цене современной плазменной панели и при этом потребовать ещё доплату за настоящий раритет, мол такого уже не производится и не будет. И, да, совсем забыл сказать! Три года назад им интересовался сам Кокорин, более того, прикасался к нему и жал на кнопки.
13:56
ustin007
Тодько не это я до последнего надеялся что он откажется!
13:55
kim-1965
То, что это будет живая фигура на поле - 100%. Игрок - нечто среднее, между Промесом и Луишем. Видимо, скорее атакующий хав. Мне кажется, может даже волнорезом быть, судя по фрагментам игры. Не хуже Луана, возможно.
13:55
Константин Эдуардович
Фантастический балласт! Не понимаю мотивов селекционеров, не понимаю Массимо, не понимаю Федуна. Арнольдыч надеется ,что Массимо из этого топора Форварда сделает?...
13:55
RSDsouth
И Дзюба готов согласиться на такие условия- а то в Питере просят 35 на двоих забить, а тут и 5 хватит , во всех турнирах
13:46
Пиитерец
Забивает, как из пулемета, к тому же приятного черного цвета. Пятачкам надо брать, адназначна! С Зе будет ударная пара форвардов - штук 5-6 за сезон положат, к бабке ни ходи.
13:44
RSDsouth
Ну и что,что Тренеру нужен защитник . А С-Э против ! PS развязка будет в стиле - команды не договорились, а игрок был не против . Или наоборот .
13:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Чу-чу-чу тьфу-тьфу-тьфу только бы не сорвалась эта сделка года. Технично Милан сливает шлак в свинарник! Респект и уважуха МиФам (Мирабелли и Фассоне манагеры Милана по игрокам). А на эти денюжки мы у Фиорентины купим отличного Калинича!
13:44
ruriks127
fedland Зенит уже всех купленных обкатывает и наигрывает связи перед группой ЛЧ Перед какой-какой группой?Эти клоуны вчера аргентинское танго выдали на гора,вместо футбола.И таки-да это ЛЕ
13:23
otradny
С такой статистикой дикаря,зп должна быть минимум в 2 раза меньше,не говоря уже о стоимости...ппц я в шоке...
13:18
fedland
С Гараем тоже согласовали личку, но клубы никак не разродятся. Притом, что Валенсия ведет себя как рекетир. За пенсионера просят двадцатку зелени, которых он и половины не стоит. С Луану согласовали клубы, но уперся игрок. По мне так френч лучше бразила...Вообще странно. У спартака на трансферы порядка 50 лямов (как и у Зенита), но никого нет. Зенит уже всех купленных обкатывает и наигрывает связи перед группой ЛЧ, а у нас сплошные сорвавшиеся сделки. По другому и быть не может, потому что трансферы ведет зять (не за что взять) Федуна...
13:17
Sergey_msk
Статистика, конечно, впечатляющая для игрока с зарплатой три ляма: В 34 матчах - 5 голов и 5 голевых передач. Проще Канунникова взять, может статистика у него и чуть похуже, чем у Ньянга, зато стоит раза в 2-3 меньше.
13:16
onlywhitespartak
Где защитники !? Я в шоке нужен центральный и крайний защитник , а слухи про одних нападающих ! Да и не заплатит Федун больше 12,5 Лямов ! Купите лучше двух защитников по 10
12:53
Jean4
Ganik, разве он не нападающий? Все-таки тот же Промес крайний полузащитник.
12:44
Ganik
Jean4 а причём здесь Давыдов? Нианг краёк, как и Промес.
12:38
Jean4
Федун, что ты творишь, опомнись! За такие деньги лучше бы Смолова подписал, зачем этот папуас? Луан то ладно хоть звездой у себя считается, а это что за чудо? =) "Юному Месси" Давыдову похоже пора искать себе новую команду.
12:34
Berkut-7
Ну-да, панков негров Спартаку не хватает , это сейчас главная его проблема, очевидно же.
12:28