Ньянг согласился на условия "Спартака" и ждет договоренности клуба с "Миланом"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг согласовал условия личного контракта со "Спартаком", утверждает Calciomercato.it. 22-летний игрок ждет достижения договоренности между клубами.

Сообщается, что сегодня пройдет встреча представителей красно-белых и "россонери", на которой обсудят трансфер Ньянга. Ранее появилась информация, что игроку будет предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?