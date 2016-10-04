15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Николай Левников: "Сергей Иванов может пропустить до месяца"

У игроков "Спартака" было очень много претензий к Сергею ИВАНОВУ (в черном) по игре с "Зенитом". Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
У игроков "Спартака" было очень много претензий к Сергею ИВАНОВУ (в черном) по игре с "Зенитом". Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
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Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников рассказал "СЭ", что письмо "Спартака" с требованием отстранить главного судью матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" Сергея Иванова в его комитет не поступало. Также он добавил, что Иванов, получивший "двойку" за прошедшую игру, может не получать назначения на матчи в течение месяца.

 
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– Получали ли вы письмо от "Спартака"?

– В судейском комитете этого письма не было. Для начала этот вопрос должен поступить в департамент, а затем, если он посчитает нужным, передаст это письмо в судейский комитет.

Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч "Зенит" – "Спартак". Как это может повлиять на его дальнейшие назначения?

– Существует регламент, по которому департамент судейства и инспектирования действует. Если у арбитра была первая "двойка", то это пропуск одной игры, если вторая – то может не получать назначения целый месяц.

– Какой по счету для Иванова эта "двойка" стала в нынешнем сезоне?

– К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Препод

П_о_в_а_р А если бы это был не Спартак ! Никто бы никого не отстранил !!!

16:00

Lars Berger

Как же это все надоело!

15:58

баламошка

Месяц ему понадобится, чтобы поменять кучу газовых рублей на евро.

15:58

Dennis-Ber

Представляет ли кто-нибудь уровень "благодарности" за этот матч судье?!.. При всей своей безалаберной фантазии лично я с разбегу не могу придумать - как СИЕ можно потратить за месяц, да при этом ещё и успеть типа поголодать как проштрафившийся..

15:53

ABC13

Сережа, удачно отдохнуть на Багамах - Газпром оплатит (зря что-ли работал)

15:41

onlywhitespartak

Клоуны , так пусть предоставит , Иванов до конца года точно заработал что вы его только на месяц ?! Это как насмешка , а не наказание ! Пожизненно его отстранять надо ! Вместе со всеми из этого департамента и еще Васей карасевым !

15:39

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