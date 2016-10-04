Николай Левников: "Сергей Иванов может пропустить до месяца"

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников рассказал "СЭ", что письмо "Спартака" с требованием отстранить главного судью матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" Сергея Иванова в его комитет не поступало. Также он добавил, что Иванов, получивший "двойку" за прошедшую игру, может не получать назначения на матчи в течение месяца.
– Получали ли вы письмо от "Спартака"?
– В судейском комитете этого письма не было. Для начала этот вопрос должен поступить в департамент, а затем, если он посчитает нужным, передаст это письмо в судейский комитет.
– Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч "Зенит" – "Спартак". Как это может повлиять на его дальнейшие назначения?
– Существует регламент, по которому департамент судейства и инспектирования действует. Если у арбитра была первая "двойка", то это пропуск одной игры, если вторая – то может не получать назначения целый месяц.
– Какой по счету для Иванова эта "двойка" стала в нынешнем сезоне?
– К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету. (Сергей АСТАХОВ)
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Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"
Препод
П_о_в_а_р А если бы это был не Спартак ! Никто бы никого не отстранил !!!
16:00
Lars Berger
Как же это все надоело!
15:58
баламошка
Месяц ему понадобится, чтобы поменять кучу газовых рублей на евро.
15:58
Dennis-Ber
Представляет ли кто-нибудь уровень "благодарности" за этот матч судье?!.. При всей своей безалаберной фантазии лично я с разбегу не могу придумать - как СИЕ можно потратить за месяц, да при этом ещё и успеть типа поголодать как проштрафившийся..
15:53
ABC13
Сережа, удачно отдохнуть на Багамах - Газпром оплатит (зря что-ли работал)
15:41
onlywhitespartak
Клоуны , так пусть предоставит , Иванов до конца года точно заработал что вы его только на месяц ?! Это как насмешка , а не наказание ! Пожизненно его отстранять надо ! Вместе со всеми из этого департамента и еще Васей карасевым !
15:39