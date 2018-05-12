Массимо Каррера: "Понятны ли сроки восстановления Глушакова? Нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу 30 тура премьер-лиги против "Динамо", рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.



- Дениса Глушакова не вызвали в сборную. Не рискует ли он оказаться в психологической яме, что скажется на "Спартаке"?



- Здесь тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков профессионал. Увы, тренеры должны делать определенный выбор. Всегда есть возможность, что кто-то остается за определенной чертой. Но жизнь продолжается. Думаю, это не сломает его психологически.



- Промес после матча с "Ростовом" сказал, что настоящий капитан - по-прежнему Глушаков. Это так?



- Да, но раз он не играет, и не играет вице-капитан "Спартака" Комбаров, то повязка у Промеса. После сезона у Глушакова будет достаточно времени, чтобы восстановиться.



- А сроки понятны?



- Нет.



Отметим, что Глушаков последний раз выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России с "Тосно" (1:1, пен. – 4:5).

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