Массимо Каррера: "Глушаков еще не набрал форму, Педро Роша повредил колено"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу 30 тура премьер-лиги против "Динамо", рассказал о состоянии игроков, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.



- Глушаков еще не набрал нужные кондиции, - сказал Каррера. - У Педро Роши небольшая травма колена. И очень жаль, что сломался Селихов - он мог бы поехать на чемпионат мира, молодой, хорошо работает. А вот Максимович в полном порядке. Он, как и все остальные, готов играть.



Отметим, что последний раз Глушаков выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России с "Тосно" (1:1, пен. – 4:5).

Массимо Каррера: "Понятны ли сроки восстановления Глушакова? Нет"