17:33 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков еще не набрал форму, Педро Роша повредил колено"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу 30 тура премьер-лиги против "Динамо", рассказал о состоянии игроков, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

- Глушаков еще не набрал нужные кондиции, - сказал Каррера. - У Педро Роши небольшая травма колена. И очень жаль, что сломался Селихов - он мог бы поехать на чемпионат мира, молодой, хорошо работает. А вот Максимович в полном порядке. Он, как и все остальные, готов играть.

Отметим, что последний раз Глушаков выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России с "Тосно" (1:1, пен. – 4:5). 

Массимо Каррера: "Понятны ли сроки восстановления Глушакова? Нет"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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