Курбан Бердыев: "Будем делать выводы по игре "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 10-го тура РПЛ против "Урала" (1:0) заявил, что его команде стоит прибавить в организации и обороны, и атаки.

- После первых тридцати минут мы неправильно перестраивались и в обороне, и в атаке, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Стали усложнять действия, и игра разбилась на эпизоды. Слава богу, что выиграли, но выводы будем делать. Мы идем от игры к игре. Связываем большие надежды с перерывом на матчи сборных по организации обороны и атаки.

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