КДК оштрафовал "Ахмат" на 20 тысяч за поддержку команды с помощью громкоговорителя стадиона

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" на 20 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки команды в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3). Также комитет оштрафовал главного тренера "Ахмата" Олега Кононова на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

– По матчу "Ахмат" – "Краснодар" – Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды "Ахмат" оштрафован на 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар" произошла стычка между защитником грозненской команды Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым, которую удалось быстро погасить. Подробности инцидента вы можете узнать здесь.

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч, отметил, что конфликта между Родолфу и Мамаевым не было. В рапорт встречи никаких пометок о драке внесено не было.