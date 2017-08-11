КДК оштрафовал "Ахмат" на 20 тысяч за поддержку команды с помощью громкоговорителя стадиона

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" на 20 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки команды в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3). Также комитет оштрафовал главного тренера "Ахмата" Олега Кононова на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
– По матчу "Ахмат" – "Краснодар" – Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды "Ахмат" оштрафован на 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что в перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар" произошла стычка между защитником грозненской команды Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым, которую удалось быстро погасить. Подробности инцидента вы можете узнать здесь.
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч, отметил, что конфликта между Родолфу и Мамаевым не было. В рапорт встречи никаких пометок о драке внесено не было.
Zello
Штрафуйте сколько влезет, только не забывайте что в Чечне на все воля Аллаха
15:04
Kairat Alimovich
кто о чем, а вартанка за своих черных впрягается)
15:00
Жорик Вартанов
а вот немытым значит можно орать на весь стадион гол гол гол, синит синит синит??? это чем то отличается???
14:57
MaMoHTuK
ЛокоМотив, +1, или дисква стадиона на ближайшую игру или матч без зрителей. Смешные 20к - просто смешно за подобное неуважение в отношение команды гостей.
14:46
Valdemarson
Slim Taller Надо принять это как должное.Зато на матчах в Грозном не бывает пиротехники. ____________ В Краснодаре тоже не бывает пиротехники. И диджея нет. И ребёнка можно спокойно водить на матч.
14:45
Кaраcик
Не дорого... не дорого... вполне приемлемая цена...
14:45
ЛокоМотив
бороться элементарно,не штрафовать, а дисквалифицировать стадион,ну а пока смешные штрафы,тем кому хамит ахмат,устраивать на своих стадионах такую же какофонию,дисквал введут махом
14:40
vicp81
Я думаю , дело было так: -Скока стоит у вас Караоке ? -20 тысяч. -На держи Двадцатку, давай сюда микрофон.
14:37
паоло росси
с дикарями бесполезно бороться
14:31
Slim Taller
Надо принять это как должное.Зато на матчах в Грозном не бывает пиротехники.А штрафы всё равно оплачиваются из российского бюджета,ведь Чечня полностью дотационный регион и ничего не производит.Раз зрители в Грозном самостоятельно не могут поддерживать команду и им требуется пастух,то лучше разрешить в порядке исключения.
14:29
novic
Может пора уже этого "лучшего друга президента" как-то наказать по существенней. Сколько можно слушать этого "комментатора".
14:26
ddf
Может за систематическое нарушение увеличить штраф до 100000 руб.? Тогда либо казна РФПЛ значительно пополниться, либо это чудо наконец-то заткнется.
14:23
баламошка
Никогда такого не было и вот опять. Это забавное КДК.
14:10