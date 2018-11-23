Игорь Суркис: "Когда Рианчо провозгласил себя главным тренером "Динамо", терпеть это было нельзя"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Рауль Рианчо нарушал корпоративную этику во время работы в украинском клубе.

- Рауль Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги – на каком-то этапе он здорово помог, - приводит слова Суркиса Dynamo.kiev.ua. - У меня вообще нет и не может быть претензий к нему как к тренеру – но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повел себя соответственно, терпеть это нельзя было.

Сергей Ребров, большой умница, никогда не упускавший возможности выучиться чему-то новому, незнакомому, был и остается для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришел ко мне рассказывать свою программу – кого, как он считает, нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к пригласившему его в команду человеку! Нарушил корпоративную этику.

В принципе, то, что произошло с Рианчо потом, подтвердило правильность наших действий. Нет, может, я ошибаюсь и он великий тренер. Ну так пусть возьмет команду в качестве первого и доведет ее до каких-то высот! Он поработал в сборной Украины и по непонятным причинам внезапно ушел – я не знаю этой кухни, Андрею Шевченко виднее.

Ну а потом был московский "Спартак" и странная история с Массимо Каррерой. Точка. Сразу скажу, что комментировать действия руководства "Спартака" я не буду, а вот фанаты своим отношением многое продемонстрировали – не исключено, потому что они были в курсе происшедшего в "Динамо".

Напомним, Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" с 22 октября по 12 ноября 2018 года.

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