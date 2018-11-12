Евгений Кафельников: "Ничего хорошего Кононов в "Спартак" не принесет. Результатов не будет"

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился с "СЭ" своим мнением по поводу назначения Олега Кононова на пост тренера красно-белых.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.

– Отношусь никак к назначению Кононова, – сказал Кафельников. – Ничего хорошего он в клуб не принесет.

– Почему?

– Нет материала, с которым Кононов может работать. Нет здоровой обстановки внутри коллектива и вообще всей структуры. Результатов никаких не будет.

– У Кононова же есть опыт работы в РПЛ, тренер добивался успехов с "Краснодаром". Может быть, он сможет вытащить "Спартак"?

– Нет, не сможет. Я в это не верю. (Игорь Новиков)