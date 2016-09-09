13:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев утвержден на посту вице-президента - тренера "Ростова"

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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По информации "СЭ", Курбан Бердыев сегодня утвержден на посту вице-президента "Ростова". В обязанности специалиста (он будет внесен в заявку как вице-президент – тренер) входит контроль за всем спортивным блоком клуба. Тренерский штаб ростовчан останется неизменным, но должностной формат изменится.

 
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Так, истек срок нахождения Дмитрия Кириченко на посту и.о. главного тренера – по правилам лицензирования, команду РФПЛ специалист без лицензии категории PRO может занимать всего месяц. Срок Кириченко истек 6 сентября. Поэтому главным тренером в заявку будет внесен Иван Данильянц, имеющий лицензию соответствующей категории и ранее входивший в штаб команды.

Напомним, 6 августа Бердыев покинул пост главного тренера "Ростова", а впоследствии консультировал тренерский штаб. В июле-августе команда преодолела два отборочных раунда, выйдя в групповой турнир Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Bolin

Ну раз Ростов-на-Дону, то и вице-президент-тренер, все-предельно-логично.

14:01

Блудный Свин

Ну что Шаман, теперь дави еврогнид, все карты у тебя на руках!

13:59

Logist

Добился Бердыев чего хотел

13:59

lordblack

Пилите Шура, пилите...

13:59

Pablo_75

Молодцы!!!

13:58

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