Астемир Гордюшенко: "После матча с "Базелем" был двойной настрой, тем более на "Зенит"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко после матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что после неудачного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2) у игроков был двойной настрой. Он также добавил, что главный арбитр встречи с петербуржцами Михаил Вилков мог обойтись в некоторых моментах без желтых карточках.

– Мы изначально играли на победу, – сказал Гордюшенко. – Поэтому это не тот результат, которого мы хотели добиться. Не могу назвать его положительным. Хотя если сравнивать с матчем против "Базеля", мы прибавили в агрессии, движении, вообще во всем. После встречи со швейцарцами был двойной настрой, тем более на "Зенит".

– Как оцените судейство?

– Было много желтых карточек. Многие думали, что и до красных недалеко. Считаю, что в некоторых моментах можно было обойтись без предупреждения. Например, в моменте с Васиным. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит" // Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью